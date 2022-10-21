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Общество21 октября 2022 10:53

Губернатор Омской области посетил пункт сбора помощи для мобилизованных

Александр Бурков поблагодарил всех омских волонтеров, помогающих землякам, которых призвали на службу по частичной мобилизации
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков посетил пункт сбора помощи мобилизованным в поселке Черемушки.

В пункте сбора помощи для жителей Омской области, призванных на военную службу по частичной мобилизации, глава региона встретился с волонтерами, которые ежедневно принимают и сортируют всю поступающую гуманитарную помощь, чтобы потом раздать ее ребятам.

Сейчас склад заполнен всем необходимым - от спальных мешков и ковриков до термобелья и дождевиков. Поступают туда также рации и генераторы. Присылают волонтерам посылки и простые омички - шерстяные носки.

- Хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто помогает мобилизованным - предприятиям, общественным организациям, депутатам городского и областного парламентов, волонтёрам и просто неравнодушным омичам. Ваша поддержка и помощь нужна сейчас как никогда!, - поблагодарил Бурков волонтеров.

В Омске также открыты два пункта, куда омичи и предприниматели могут принести все необходимое для мобилизованных жителей региона. Они расположены по адресам: улица Нефтезаводская, 40 (работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00), улица Красный Путь,9 кабинет 118 (со вторника по пятницу с 15:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 14:00. в воскресенье и понедельник - выходной).