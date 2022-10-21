Полчища крыс и тараканов атаковали жителей Ленинского округа Омска

В доме обжились не милые питомцы, а страшные вредители.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Жителей Ленинского округа Омска атаковали полчища крыс и тараканов. Об этом сообщает Ом1.
Такая антисанитария образовалась в доме по улице Рождественского, 7. Как рассказывают жители, уже два года подъезд страдает от насекомых и грызунов. Виной этому квартиросъемщики.
Оказалось, люди уже неоднократно обращались к владельцам жилья и даже жаловались в управляющую компанию. Но справедливости и чистоты соседям так и не удалось.
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