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Общество21 октября 2022 8:45

Владимир Путин удостоил почетного звания омского метеоролога Криворучко

Соответствующий указ о присвоении высокого звания главному синоптику Омска и области 19 октября подписал президент РФ
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-центр МКР Медиа

Фото: пресс-центр МКР Медиа

Накануне президент РФ Владимир Путин присвоил начальнику звание Заслуженный метеоролог Российской Федерации начальнику ФГБУ «Обь-Иртышское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталии Криворучко.

Указ о присвоении звания заслуженного метеоролога Наталии Криворучко за слуги в области метеорологии и гидрометеорологии, многолетнюю добросовестную работу Путин подписал в минувшую среду, 19 октября.

Напомним, Наталия Криворучко руководит Обь-Ирышским УМГС почти ровно шесть лет - с октября 2022 года. Ранее пост начальника метеорологического ведомства занимал Сергей Иванов.

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