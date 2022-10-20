В Омске судят москвича Андрея Андриянова за взятку контрразведчику

Дело рассматривает Центральный суд города Омска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За взятку контрразведчику в Центральном суде Омска судят москвича Андрея Андриянова.

- Следственными органами установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый передал взятку в размере 250 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по Омской области за организацию освобождения от уголовной ответственности по расследуемому в отношении него уголовному делу по факту мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств, - напомнили в пресс-службе суда.

Сам Андриянов являлся руководителем Российского союза студенческих организаций. 23 декабря 2020 года он был задержан в московском офисе «Мои документы» на Ленинских Горах. Его подозревали в хищении части субсидий, выделенных ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на проведение трёх студенческих форумов.