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Происшествия20 октября 2022 9:06

В Омске судят москвича Андрея Андриянова за взятку контрразведчику

Деньги предназначались для закрытия дела о мошенничестве
Виктория КОВЕРНЕВА
Дело рассматривает Центральный суд города Омска.

Дело рассматривает Центральный суд города Омска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За взятку контрразведчику в Центральном суде Омска судят москвича Андрея Андриянова.

- Следственными органами установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый передал взятку в размере 250 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по Омской области за организацию освобождения от уголовной ответственности по расследуемому в отношении него уголовному делу по факту мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств, - напомнили в пресс-службе суда.

Сам Андриянов являлся руководителем Российского союза студенческих организаций. 23 декабря 2020 года он был задержан в московском офисе «Мои документы» на Ленинских Горах. Его подозревали в хищении части субсидий, выделенных ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на проведение трёх студенческих форумов.