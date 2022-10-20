В Омске возникнут проблемы с общественным транспортом, если мобилизацию продолжат

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне глава комитета по вопросам ЖКХ в омском Горсовете и руководитель МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов сообщил о проблемах, которые могут грозить городскому транспорту в случае продолжения частичной мобилизации.

По словам Фролова, на предприятии, которое он возглавляет, на военную службу по частичной мобилизации призвали 9 человек - в основном водителей троллейбусов.

- В основном у нас призывают водителей. Как бы это достаточно проблематично на будущее, если будет мобилизация продолжаться. Тогда может возникнуть вопрос нехватки специалистов. Довожу до вас просто в порядке информации как депутатам горсовета, – слова Фролова приводит «Омск-информ».

При этом депутат подчеркнул, что предприятие не оставило без поддержки мобилизованных сотрудников - они получают положенные выплаты.

Напомним, ранее в Омской области, по словам губернатора Александра Буркова, почти на 100% завершили призыв на военную службу по частичной мобилизации.