В Омской области президент РФ Владимир Путин ввел режим базовой готовности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза, по итогам которого был подписан указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».

Согласно тексту указа, Омская область входит в перечень регионов, где объявлен режим базовой готовности, предусматривающий ряд мер, среди которых:

Фото: скриншот сайт kremlin.ru

Этот указ также вводит военное положение в четырех регионах страны - в Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе объявлен режим среднего уровня реагирования. В субъектах ЦФО и ЮФО - режим повышенной готовности