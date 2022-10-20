В Омске в двух городских парках не будут работать аттракционы из-за непогоды

Фото: паблик «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

Накануне в официальном паблике «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте» сообщили, что сегодня, 20 октября, не будут работать аттракционы в двух местах отдыха из-за непогоды.

Сегодня аттракционы не будут работать для омичей в двух парках города - в Советском и имени 30-летия ВЛКСМ. Причина - дождь, который, по сообщениям синоптиков, будет идти весь день.

Напомним, в минувший понедельник, 17 октября, аттракционы в парках Омска уже приостанавливали свою работу из-за обильных осадков в виде дождя. В конце сентября график их работы был изменен из-за сокращения продолжительности светового дня - карусели заканчивают работать на час раньше в 20:00.