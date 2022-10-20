В Омске экс-глава регионального минэнерго и ЖКХ Михаил Гаак нашел новую работу

Фото: омский дом журналистов

Накануне издание Om1.ru со ссылкой на источники сообщило, что экс-министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак нашел себе новую работу.

Теперь бывший глава регионального министерства занимает должность в АО «Омскгазстройэксплуатация». Компания занимается деятельностью в сфере распределения газового топлива по соответствующим сетям. Сам экс-чиновник отказался комментировать эту информацию.

- Я пока ничего не могу подтвердить. Пока без комментариев, - сообщил экс-министр.

Напомним, в отставку Гаака с поста главы регионального минэнерго и ЖКХ отправил губернатор Омской области Александр Бурков еще 22 августа. Уволили чиновника за недоработки, выявленные в работе министерства.