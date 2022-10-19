В Омске в 2023 году сдадут многоэтажку для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске на улице 6-й Станционной в Ленинском округе активно идет строительство многоэтажки для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

Монолитный дом переменной этажности - 9 и 10 этажей - сдадут уже в 2023 году. Строительство ведет подрядчик ООО «ДСК-3». Глава компании и СРО «Союз строителей Омской области» Александр Макаров лично контролирует все работы на данном объекте. Сегодня стройку посетил и глава города Сергей Шелест.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

- Квартиры спроектированы с учетом тех площадей, которые сейчас находятся в собственности будущих жильцов - число комнат варьируется от одной до четырех. Также у дома будет своя территория с детской площадкой и парковка, - отметил мэр Омска Сергей Шелест.

В 2023 году в этот многоквартирный дом переедут 218 семей по программе переселению из ветхого и аварийного жилья.

Напомним, в Омской области активно идет программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.