В Омске начали капитальный ремонт школы №88 в Октябрьском округе

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске подрядчик приступил к капитальному ремонту школы №88 в Октябрьском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На капремонт образовательного учреждения выделили 163,3 миллиона рублей. Сейчас строители ведут работу по демонтажу штукатурки внутри здания и снажури, а также убирают утеплитель с крыши. Работа на объекте идет без остановки - в две смены.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Сегодня школу №88 посетил мэр Омска Сергей Шелест, который обсудил этапы проекта, в том числе решения по конструктивным элементам, а также по материалам, которые будут использованы для отделки фасада.

Отметим, что планируют завершить все ремонтные работы в омском общеобразовательном учреждении в сентябре 2023 года.