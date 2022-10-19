В Омске завершил работу маршрут теплохода «Центр-Зеленый берег»

Фото: паблик «Омский теплоход» во «ВКонтакте».

Накануне в Омске завершил свою работу теплоход, ходивший с 1 мая по 16 октября по пригородному маршруту Центр-Зеленый берег.

Рейсы по данному маршруту совершал теплоход «Москва-126», вместимость которого составляет 200 человек. За 2022 года время своей работы он перевез свыше 10,6 тысяч человек, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

Однако на этом навигация в Омске и области не заканчивается - до 31 октября включительно будет работать теплоход по маршруту «Большая Тебендя (Паново) – Кайсы» (с 6:30 до 20:00 каждый день).

Напомним, в 2022 году на перевозку пассажиров правительство Омской области выделило более 9,4 миллионов рублей.