Александр Бурков открыл движение по 10-километровому участку Южного обхода Омска

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в Омске после капитального ремонта открыли 10-километровый участок Южного обхода, расширенный до четырех полос. В торжественном открытии принял участие губернатор Омской обалсти Александр Бурков.

Расширение Южного обхода Омска является лишь началом большой работы, которую будут проводить по всем направлениям на выезде из города.

На десятикилометровом участке дороги обновили асфальтобетонное покрытие, установили новое барьерное ограждение, освещение, заменили элементы инженерной инфраструктуры, возвели надземные «пешеходники», которые оборудовали лифтами для маломобильных омичей. Кроме того, смонтировали и шесть остановок общественного транспорта. На проведение этих работ было потрачено 575,37 миллионов рублей.

Губернатор Омской области вручил шести работникам подрядчика ООО «Стройсервис» за добросовестный труд благодарственные письма.