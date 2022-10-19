Житель Омской области, сбивший девочку на обочине, отправится в колонию на 5 лет

Мужчина свою признал и выплатил моральную компенсацию родственникам девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне суд вынес приговор 35-летнему жителю Омской области, который сбил девочку, шедшую по обочине.

На заседание суда было установлено, что 10 мая 2022 года около 22:30 35-летний пьяный мужчина, находясь за рулём автомобиля Фольксваген Пассат, двигался по дороге в селе Лежанка Горьковского района. В один момент подсудимый выехал на «встречку», где сбил несовершеннолетнюю девочку, которая шла по обочине.

В результате столкновения девочка скончалась на месте происшествия.

Омич вину в содеянном признал и выплатил компенсацию морального вреда родственникам потерпевшей.

Суд вынес приговор, согласно которому 35-летний житель Омской области отправится на 5 лет в колонию-поселение. Кроме того, суд запретил ему управлять транспортными средствами на 2 года.

Отметим, в настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.