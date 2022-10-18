Мэрия Омска прокомментировала отсутствие света на улицах города в темное время

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне мэрия Омска прокомментировала жалобы жителей на отсутствие освещения на улицах городах.

Как сообщили в горадминистарации, светильник на «пешеходнике» в районе дома №3 по улице Заозерной заменят на более мощный. Что касается проблем с темными улицами в частном секторе, в мэрии пояснили, что работа по их оснащению светом активно идет, однако это длительный процесс, требующий больших финансовых затрат.

- С середины августа подключена линия наружного освещения по улицам 2-й Трамвайной и Барнаульской (на участке от улицы Багратиона до улицы Аносова). В середине сентября уличное освещение специалисты акционерного общества «Омскэлектро» подключили на улицах 2-я Читинская и 1-я Молдавская. До конца года в Омске будут построены еще 9 линий наружного освещения на улицах 3-я северная, 20-я Марьяновская, Лазо, 5-я Комсомольская; 2-я Кировская, 5-й Островской переулок, 25-я Рабочая, Харьковская и 8-я Восточная. По поводу строительства линии наружного освещения по конкретному адресу можно обратиться, заполнив электронную форму обращения через интернет-приемную, - пояснили в омской мэрии.

В городской администрации напомнили, что правила благоустройства обязывают собственников частных домах обеспечивать освещение в темное время суток номерных знаков и указателей улиц, которые расположены на стенах их домов. Чиновники ссылаются на статью 160 правил благоустройства.

- Если каждый собственник будет ответственно относиться к этому вопросу, на улицах частного сектора станет намного светлее и уютнее, - подчеркнули в мэрии.