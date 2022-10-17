В Омске автобусный маршрут №46 теперь останавливается у железнодорожного вокзала

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне были внесены изменения в схему движения автобусного маршрута №46. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в департаменте транспорта, автобусный маршрут №46 будет следовать от конечной остановки «СНТ Заря-2» в сторону центра Омска по измененной схеме.Так, он будет поворачивать направо с улицы Лобкова на улицу Марченко, потом проезжать через Привокзальную площадь, где будет производить посадку и высадку пассажиров на остановке «Железнодорожный вокзал». После этого автобус будет поворачивать направо на проспект Карла Маркса, откуда дальше будет двигаться по утвержденной схеме.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

- Обращаем внимание, что посадка и высадка пассажиров на остановочном пункте «Ул. Рождественского» также сохраняется в схеме движения маршрута № 46, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Омске изменили схему движения автобусного маршрута №79. Он стал ходить в Старый Кировск.