Житель Омска взял в аренду 30 автомобилей, а затем их продал

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омске Кировский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве 29-летнему мужчине, который арендовал автомобили, а потом продавал их. Всего по этой схеме омич завладел 32 транспортными средствами.

Как было установлено в ходе следствия, предприимчивый житель Омска находил в Сети объявления граждан, которые сдавали в аренду свои автомобили. Он встречался с автовладельцами, заключал договор и забирал транспортное средство. Однако спустя некоторое время он переставал выходить на связь. Взятые в аренду машины, среди которых были и иномарки, и отечественные авто, он продавал.

Горе-бизнесмен успел завладеть 32 автомобилями, используя данную схему. Таким образом, он нанес материальный ущерб потерпевшим в размере от 165 тысяч до 1,8 миллионов рублей.

Поймать мужчину удалось полицейским, когда тот пытался взять в аренду очередное авто, но уже премиум-класса - «Мерседес». В этот раз что-то пошло не так - злоумышленник обратился не к обычному автовладельцу, а компании, специализирующейся на услугах по аренде транспортных средства.

На суде вины своей омич не признал. Его приговорили к 6 годам исправительной колонии общего режима по статье «Мошенничество». Судебная инстанция также удовлетворила иск потерпевших о возмещении причиненного ущерба.