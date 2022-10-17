В Омске в 2022 году подрядчики реконструировали 76 дворов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне в Омске завершили реконструкцию 76 дворов. Сейчас идут проверки выполненных работ на объектах. Об этом сообщили в пресс-службе.

На ремонтные работы во 76 дворах омских домов было выделено 283,4 миллиона рублей. Около 250 миллионов рублей из них были предоставлены региональным минэнерго и ЖКХ в качестве субсидии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Оставшиеся почти 33,4 миллиона рублей выделил город.

Как выяснилось по итоговым расчетам смет, удалось сэкономить на выполнении работ 9,2 миллионов рублей. Их потратят на ремонт еще несколько дворов в Омске.

- Эти средства будут направлены на ремонт дополнительных дворов, которые изначально находились в общем ранжированном перечне территорий для благоустройства, но не вошли в основную программу ремонта, - рассказал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Напомним, с 2018 в Омске было отремонтировано 145 домов по проекту «Формирование комфортной городской среды». За все время на это было выделено 297 миллионов рублей.