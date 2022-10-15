Омский проблемный дом на улице Химиков достроит компания из Санкт-Петербурга

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Накануне стало известно, что проблемную многоэтажку по улице Химиков, которую не могут достроить уже 14 лет, взялась доводить до ума строительная компания родом из Санкт-Петербурга. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области определился с застройщиком, сообщил НГС55.

- Конкурс выиграла строительная компания из Санкт-Петербурга «Энергосистемы». Напомним, возводить многоэтажный дом в 2008 году начала компания ООО «Московская инвестиционная группа — 21 век», но спустя три года ее признали банкротом. Еще спустя несколько лет руководитель компании Вадим Титов получил шесть с половиной лет лишения свободы за хищение 60 млн рублей у обманутых дольщиков. И вот, спустя 14 лет строительство дома возобновила ГК «Энергосистемы», - сообщил источник.

Пока готовность дома не превышает 33%. Также инженер компании отметил, что многое предстоит разобрать, демонтировать. В списке работ - перекладка стройперегородок, установка вентиляционных блоков, прокладка инженерных коммуникаций, установка лифтов. Строительно-монтажные работы должны закончить примерно в июле 2023 года.