Сибирь здесь: пассажиры московского метрополитена узнают об истории Омской области

Омская область стала участником проекта «Сибирь здесь», знакомящего пассажиров московского метрополитена с героическим прошлым регионов Сибири. Открытие тематического поезда состоялось сегодня ночью на станции «Воробьевы горы» московского метрополитена.

Состав из пяти сдвоенных вагонов в течении полугода будет курсировать на Сокольнической линии московского метрополитена.

Внутри вагонов размещены основные факты, рассказывающие об истории Сибири, о ее социально-экономическом потенциале, природных богатствах, главных достопримечательностях, выдающихся сибиряках, культурных и национальных особенностях сибирских территорий. Салон каждого вагона оформлен в особой цветовой гамме, с уникальной графикой и фото.

Отдельное внимание в экспозиции уделено примерам героического служения Отчизне: подвигам сибирских дивизий на фронтах Великой Отечественной войны и неустанному труду в тылу, истинному патриотизму сибиряков, которые во все времена самоотверженно стоят на защите нашей великой Родины.