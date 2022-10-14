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Происшествия14 октября 2022 8:16

В Омске суд арестовал 58 квартир ЖСК «Уют», обманувшего пайщиков на миллионы

Недобросовестный кооператив присвоил себе взносы омичей в размере свыше 12 миллионов рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Предприимчивый кооператив будет наказан.

Предприимчивый кооператив будет наказан.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске суд наложил арест на 58 квартир в доме №30 по улице 2-й Трамвайной, дважды проданных .

В период с декабря 2014 по июль 2022 годов представители ЖСК «Уют» заключали обманным путем паевые соглашения с омичам. Впоследствии компания перепродала квартиры еще раз.Таким образом, кооператив обманул пайщиков и присвоил их взносы в размере свыше 12 миллионов рублей себе.

Для того чтобы возместить ущерб потерпевшим, следователь подал в суд ходатайство о наложении ареста на имущество кооператива.

- В судебном заседании участвующий в рассмотрении ходатайства прокурор обратил внимание суда, что наложение ареста обусловлено принятием мер к возмещению материального ущерба, причиненного преступлением потерпевшим, а также обеспечением исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа.

Судебная инстанция согласилась с гособвинителем и наложила арест на 58 квартир, принадлежащих ЖСК «Уют», на время предварительного следствия.

Расследование уголовное дело по статье «Мошенничество» продолжает идти. Его контролирует прокуратура Ленинского округа.