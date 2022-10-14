В Омске суд арестовал 58 квартир ЖСК «Уют», обманувшего пайщиков на миллионы

Предприимчивый кооператив будет наказан.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Омске суд наложил арест на 58 квартир в доме №30 по улице 2-й Трамвайной, дважды проданных .
В период с декабря 2014 по июль 2022 годов представители ЖСК «Уют» заключали обманным путем паевые соглашения с омичам. Впоследствии компания перепродала квартиры еще раз.Таким образом, кооператив обманул пайщиков и присвоил их взносы в размере свыше 12 миллионов рублей себе.
Для того чтобы возместить ущерб потерпевшим, следователь подал в суд ходатайство о наложении ареста на имущество кооператива.
- В судебном заседании участвующий в рассмотрении ходатайства прокурор обратил внимание суда, что наложение ареста обусловлено принятием мер к возмещению материального ущерба, причиненного преступлением потерпевшим, а также обеспечением исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа.
Судебная инстанция согласилась с гособвинителем и наложила арест на 58 квартир, принадлежащих ЖСК «Уют», на время предварительного следствия.
Расследование уголовное дело по статье «Мошенничество» продолжает идти. Его контролирует прокуратура Ленинского округа.