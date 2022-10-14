В Омске экс-директор ресурсоснабжающей организации пойдет под суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне СУ СК РФ по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении экс-директора районной ресурсоснабжающей организации. Его обвиняют в сокрытие денежных средств, в связи с которым возникла недоимка по налогам.

По данным следствия, на протяжении почти полугода - с марта по сентябрь 2021 года - у ресурсоснабщающей компании была недоимка по налогам и страховым взносам в размере свыше 3 миллионов рублей. Налоговики попытались ее взыскать, приостановив движение по расчетным счетам. Обвиняемый, желая предотвратить списание денежных средств, поступающих на счета компании, перенаправил все поступления на счета другой организации, чтобы рассчитаться с контрагентами за поставленные товары.

- Всего в период с марта по сентябрь 2021 года на основании распорядительных писем обвиняемого перечислены денежные средства в сумме около 37,1 миллионов рублей, которых бы хватило для погашения задолженности ресурсоснабжающей организации по налогам и страховым взносам в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Из-за того, что задолженность ресурсоснабжающая компания погасила в полном объеме, и обвиняемый впервые совершил тяжкое преступление, следствие передало в Куйбышевский районный суд ходатайство о закрытии уголовного дела и наложении штрафа на него.