В центра Омска рецидивист ударил женщину и украл сумку с телефоном

Фото: Евгения ГУСЕВА

В центре Омска ночь на женщину напал грабитель-рецидивист. Злоумышленник ударил омичку и забрал у нее сумку с мобильным телефоном.

Как 39-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что мужчина высокого роста хорошо так стукнул ее и забрал сумку со смартфоном, после чего побежал с украденным к набережной Оми. Там позже оперативники и нашли похищенный дамский аксессуар.

Омич, напавший на женщину, оставил на сумке отпечатки пальцев, благодаря которым и удалось установить его личность. Им оказался 49-летний житель Омской района, неоднократной судимый за кражи.

Нашли нападавшего по месту жительства. Там обнаружили и изъяли украденный смартфон омички.

В настоящее время на злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 7 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске на пару подростков на пал взрослый омич. Он, пригрозив физической расправой забрал, у них смартфона и убежал прочь.