Из центра Омска «газели» планируют убрать к середине 2023 года

Большинство «консервных банок» уйдет на окраины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне утром замдиректора департамента транспорта Сергей Кожухов сообщил в интервью ВГТРК «Иртыш» , что в этом году в Омске кардинальных изменений в работе общественного транспорта не будет - маршрутки из центра города, пока не будут

Чиновник рассказал, что внести каких-либо кардинальных изменений в работу транспорта до конца 2022 года не получится, так как, согласно законодательству, необходимо уведомить перевозчиков о них за полгода.

- Сейчас на стадии подписания находится документ планирования, в котором все эти мероприятия прописаны. Как только он будет опубликован и подписан, мы уведомим за полгода перевозчиков. И с лета следующего года планируем начать отчищать центр города от газелей и наполнить его вместительным подвижным составом, который мы сейчас приобретаем. Те перевозчики,которые будут покупать автобусы, будут принимать правила игры администрации города Омска - они смогут остаться на маршрутах с большим пассажиропотоком. Те, кто не хочет развиваться и оставит газели - они в перспективе уйдут на окраины и будут работать в режиме «подвозящего» маршрута, -сообщил Кожухов.

По словам чиновника, в следующем году в центре городе останется 7 маршрутов с «газелями», а остальные маршруты отправят на окраины города.

Напомним, транспортная реформа в городе предполагает наличие трех видов маршрутов - «магистральных», «межрайонные» и «подвозящие».