В Омске еще два дома признаны аварийными

Расселить собственников должны до 31 декабря 2029 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аварийными в Омске признаны еще два дома. Об этом пишет «Вечерний Омск» ос ссылкой на горадминистрацию.

Мэр Сергей Шелест подписал документ о признании аварийными и подлежащими сносу двух домов. Первый расположен в Комсомольском городке, второй - на улице Олега Кошевого.

Расселить собственников помещений власти должны до 31 декабря 2029 года.

Напомним, что неподлежащим к проживанию совсем недавно был признан дом на улице 20-го Партсъезда. Две стены пятиэтажного здания 11 августа сложились, подмяв под себя имущество омичей. Ранее власти заставляли Фонд капремонта его отремонтировать, однако организация пыталась через суд пояснить нецелесообразность проведения многомиллионных работ.