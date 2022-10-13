В Омске под суд за взятки и нарушения требований безопасности пойдет владелец пансионата

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне СУ СК РФ по Омской области завершило расследование уголовное дела в отношении 45-летнего владельца пансионата и его 41-летней сотрудницы.

По версии следствия, мужчина, являясь владельцем пансионата для пожилых и инвалидов в селе Лукьяновка в Омской области, допустил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности. Эти нарушения могли угрожать жизни и здоровью постояльцев заведения.

Следователи также выяснили, что предприниматель давал и получал взятки на общую сумму в 80 тысяч рублей.

В настоящее время дело сразу по трем статьям - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», «Дача взятки должностному лицу», «Получение взятки должностным лицом» - было передано в суд.