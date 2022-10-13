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Происшествия13 октября 2022 8:25

Омича отправят в колонию во второй раз за пьяное вождение

Если в первый раз житель Омска отделался 9 месяцами лишения свободы, то в этот раз ему грозит до 3 лет
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Ничему жизнь омича не научила

Ничему жизнь омича не научила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне зампрокурора Советского округа утвердил обвинительное заключение по уголовному дело в отношении омича, которой уже ранее был судим за пьяную езду.

Как сообщили в ведомстве, в 2020 году 35-летний мужчина был осужден на 1 год условно за неоднократное нахождение пьяным за рулем автомобиля. Однако прокуратура потребовала изменить ему наказание на 9 месяцев исправительной колонии общего режима и запретить заниматься деятельность, которая так или иначе связана с управлением авто на 2 года и 10 месяцев. Судебная инстанция пошла тогда на встречу гособвинителю.

В феврале 2022 года омич вышел из тюрьмы и принялся за старое - 20 августа его остановили сотрудники ДПС. Тогда мужчина решил покататься навеселе по аллеям СНТ «Рассвет». При прохождении медосвидетельствования было выяснено, что он сильно пьян.

В настоящее время уголовное дело передано в Советский районный суд. Омичу может грозить до 3 лет колонии.