За сентябрь омичам удалось сэкономить на поездках в общественном транспорте больше 970 тысяч рублей

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Пресс-служба администрации города сообщила о первых данных за месяц скидочной акции, которая продлится в городе до конца года. За сентябрь омичи при оплате картами МИР ездили со скидкой 9 рублей за каждую поездку и в общей сложности сэкономили 971 тысячу рублей.

- Акция стартовала 1 сентября. За этом время омичи 125 тысяч поездок оплатили со скидкой с помощью платежной системы «Мир» и более 10 тысяч поездок – с помощью «Единой карты». В мэрии посчитали, что благодаря скидкам, только за сентябрь горожане смогли сэкономить 971 341 рублей, - рассказали в городской администрации.

В среднем, каждый омич экономит в месяц около 500 рублей, если ездит только на работу и обратно. Акция продлится до конца года.