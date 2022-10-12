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Общество12 октября 2022 8:15

Ликеро-водочный завод «ОША» вчетверо дешевле купил предприниматель из Екатеринбурга

Это уже вторая покупка имущества обанкротившегося предприятия для бизнесмена
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: официальный сайт предприятия

Фото: официальный сайт предприятия

Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Телелинский выкупил имущество омского ликеро-водочного завода «ОША». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Торги по продаже имущества когда-то крупнейшего в стране завода состоялись 12 октября. Цена покупки оставила 85 785 785 рублей.

Примечательно, что этот же бизнесмен ранее выкупил пивоваренный завод «ОША». Уралец является совладельцем ООО «Экспресс-Кубань», которое выпускает соки под брендами «Сады Кубани», «Дивный сад» и «Вкусносок».