Ликеро-водочный завод «ОША» вчетверо дешевле купил предприниматель из Екатеринбурга

Фото: официальный сайт предприятия

Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Телелинский выкупил имущество омского ликеро-водочного завода «ОША». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Торги по продаже имущества когда-то крупнейшего в стране завода состоялись 12 октября. Цена покупки оставила 85 785 785 рублей.

Примечательно, что этот же бизнесмен ранее выкупил пивоваренный завод «ОША». Уралец является совладельцем ООО «Экспресс-Кубань», которое выпускает соки под брендами «Сады Кубани», «Дивный сад» и «Вкусносок».