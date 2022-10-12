Омская пенсионерка перевела лже-сотрудникам банка 320 тысяч рублей

В отношении мошенников заведено уголовное дело по стать «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных средств платежа» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская пенсионерка лишилась 320 тысяч рублей, пытаясь получить якобы компенсацию от банка.

В городской отдел полиции №8 обратилась с заявлением о мошенничестве 76-летняя омичка, проживающая в Советском округе.

Как выяснили правоохранители, пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая представилась начальником отдела страхования вкладов одного из банка. Злоумышленница рассказала, что пожилой омичке положена компенсация за невыплаченные проценты по вкладам в размере 203 тысяч рублей.

Пожилая женщина доверилась лже-сотруднице банка и продиктовала коды из смс-сообщений, в результате чего с ее счета списали 320 тысяч рублей. После этого пенсионерка попыталась дозвониться до страхового отдела финансовой организации, где якобы работала мошенница, но телефоны оказались выключены. Только после этого омичка поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время в отношении злоумышленников заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных средств платежа». Следственные действия для установления всех обстоятельства преступления еще идут.