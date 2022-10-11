Пьяная жительница Омска столкнула с лестницы пристава и получила 1 год колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске суд вынес приговор омичке, столкнувшей с лестницы судебного пристава, которая пришла ее выселять и квартиры.

По материалам дела, 43-летняя подсудимая проживала в квартире бывшего супруга в Советском округе со своим сожителем. Любовная пара систематически не платила за коммунальные услуги, в результате чего накопились долги. Экс-супруг подсудимой в связи с этим подал на нее в суд. Исполнительный лист был передан судебным приставам.

Пришедшие выселять омичку приставы были встречены агрессией. Сначала на лестничную площадку вышел пьяный возлюбленный подсудимой и начал оскорблять сотрудников УФССП, используя нецензурная лексику. Потом за ним также навеселе появилась и сама омичка, у которой также не получилось адекватно поговорить с приставами.

Судебные приставы попросили подсудимую ознакомиться с постановлением. Однако разъяренная женщина выхватила документ из рук пристава и столкнула ее с лестницы. Сотрудница УФССП улетела вниз - на площадку между 2-м и 3-м этажом многоэтажки. От удара о бетонный пол пристав получила травмы. Во время падения она также разбила оконное стекло, в результате чего поранилась осколками.

Суд назначил омичку 1 год исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.