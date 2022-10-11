В центре Омска дорожники продолжают ремонт улиц Голика и Некрасова

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В центре Омске дорожники продолжают ремонтные работы на улицах Голика и Некрасова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

До конца октября подрядчик ООО СФ «Континент» должен заменить старое дорожное полотно на новое, обновить тротуары, установить бордюры. Кроме того, рабочие заменят уличное освещение.

- Сегодня готовность объекта, а это два участка дорог по улицам Некрасова и Голика протяженностью 700 м, составляет около 50%. Пока на улице относительно теплая и сухая погода ООО СФ «Континент» будет по максимуму выполнять работы, связанные с укладкой асфальта. Сегодня продолжается укладка выравнивающего слоя покрытия на улице Некрасова, также рабочие устанавливают гранитные бордюры и ведут устройство тротуаров из брусчатки. На отдельных участках дорог будет выполнено обустройство дополнительных парковочных мест, так как ранее их здесь критически не хватало, - сообщил начальник Управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

Добавим, стоимость реконструкции этих двух улиц составляет около 41,4 миллионов рублей. Денежные средства были выделены по госпрограмме региона «Развитие транспортной системы в Омской области».