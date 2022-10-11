Мэр Омска Сергей Шелест поздравил местные КТОСы с 30-летним юбилеем

Фото: Сергей Сапоцкий.

Накануне территориальное общественное самоуправление Омска отметило 30-летие. Свой юбилей омские КТОСы отметили в музыкальном театре состоялось. В нем приняли участие свыше 1 000 руководителей и активистов из всех 79-ти комитетов ТОС Омска.

- Всего же в нашем городе в процесс территориального общественного самоуправления вовлечены более 32 000 человек. За три десятка лет система ТОС стала важной объединяющей силой, без которой многие проекты и события в нашем городе невозможно представить. Активисты территориальных комитетов — наши большие помощники. Им удается объединять людей, заряжать их общими идеями, делать благие дела. И во многом благодаря этому энтузиазму, трудолюбию, инициативе город становится комфортнее и уютнее для жизни, - написал по случаю в своем telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Фото: Сергей Сапоцкий.

Судя по фотографиям с мероприятия, Сергей Николаевич лично поздравил сотрудников территориального самоуправления цветами и словами благодарности.