Половина жителей Омской области в последние 7 месяцев стала меньше тратить

Жить стало лучше, жить стало веселее! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне портал по поиску вакансий выпустил исследование, согласно которому жители Омской области стали больше экономить в последние 7 месяцев.

Согласно данным опроса, 46% омичей стали меньше тратить, а 9% наоборот увеличили свои расходы. При этом 28% вовсе не изменили свои финансовых привычек.

Примечательно, что больше экономить стали омичи, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей. При этом увеличили свои траты жители региона, чья заработная плата колеблется в диапазоне от 50 до 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омской области за последний месяц в 1,6 раза вырос спрос на шиномонтажников, автомехаников, автослесарей. Этим специалистам сейчас предлагают заработную плату в размере до 70 тысяч рублей.