Мэр Омска Шелест взял под личный контроль строительство детсада в «Прибрежном»

Фото: телеграм-канал мэр Омска Сергея Шелеста.

Накануне после общегородского субботника, который прошел 8 октября, мэр Омска Сергей Шелест и директор департамента строительства Сергей Козубович вновь посетили строящийся детсад на 260 мест в микрорайоне «Прибрежный». Об этом сообщил глава города в своем телеграм-канале.

- Держу этот объект на личном контроле. Сейчас работа здесь идет сразу по нескольким направлениям: на финише кровля и обустройство территории; параллельно производится чистовая отделка внутренних помещений, монтаж потолочных систем, установка розеток и выключателей, - сообщил Шелест.

Глава города подчеркнул, что работы идут ударными темпами. В выходной на объекте трудилась бригада строителей из 62 человек.

- Этот детский сад принципиально важен для города, так что будем продолжать следить за процессом в ежедневном режиме, - добавил Сергей Шелест.

Напомним, детский сад в микрорайоне «Прибрежный» строят на денежные средства, выделенные по нацпроекту «Демография».