Суд обязал жительницу Омской области снести незаконную автозаправку

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Накануне суд обязал жительницу Крутинского района обязал убрать автомобильную заправку, которая была размещена на земельном участке сельского хозяйственного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСПП по Омской области.

С иском об ликвидации автозаправки в суд обратилась администрация Крутинского района. Ранее она заключила с ее владелицей договор об аренде земельного участка с видом использования «обеспечение сельскохозяйственного производства». Однако женщина нарушила условия договора - на участке субарендаторы возвели автомобильную заправку, которая также стала препятствием для движения транспорта на дороге «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск-Рыжково».

Суд встал на строну районной администрации и обязал ответчицу снести заправку, а также вернуть участок законному владельцу. Женщина проигнорировала решение судебной инстанции. Подействовать на нарушительницу смогли судебные приставы, которые объяснили ей все последствия неисполнения решения - штраф и административная ответственность.

Женщина прислушалась к сотрудникам УФСПП и убрала незаконно построенное сооружение.