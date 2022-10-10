Омский мэр Сергей Шелест поблагодарил всех омичей за труд на общегородском субботнике

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В минувшие выходные в Омске состоялся общегородской субботник. Омичи вышли на улицы города - убирали мусор, облетевшую листву, высаживали перед первым снегом молодые деревья.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Не остался в стороне от забот омский градоначальник Сергей Шелест. Мэр вместе с другими сотрудниками городской администрации и облправительства принял участие в высадке саженцев шаровидной ивы и хвойных деревьев. После тяжелого физического труда Сергей Николаевич подвел итоги проделанной коллективной работы.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- По итогам общегородского субботника в Омске было высажено 1 930 деревьев и 1 525 кустарников. На полигоны вывезено 1 770 кубометров мусора. Все это стало возможным, благодаря неравнодушным омичам: в субботнике приняли участие почти 22 тысячи человек, а всего в месячнике по благоустройству и санитарной очистке поучаствовали 55 тысяч человек. Спасибо всем, кто неравнодушен к родному городу, ценю вклад каждого из вас, - поделился градоначальник в своем telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сергей Николаевич, как истинный хозяйственник, подчеркнул, что осень - благодатное время для высадки деревьев, и озеленение улиц будет продолжено.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- В этом году на территории нашего города высажено более 10 000 деревьев. Обещание, которое мы давали омичам - вернуть городу нарицательное имя «сада», выполнено, и работа в данном направлении будет продолжена, - акцентировал Шелест.