Руины здания начала 20-го века в центре Омска продали за 4,3 миллиона рублей

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Накануне стал известен победитель аукциона по продаже полуразрушенного исторического здания по улице 5-й Армии, 49 в центре Омска, которое было построено в начале 20-го века. Им стал бизнесмен Вадим Бондарев.

Борьба за здание площадью в 272 квадратных метров и земельный участок под ним в 0,05 гектара развернулась нешуточная. До торгов были допущены восемь участников, хотя заявок изначально было десять. Стартовая цена лота была 885 тысяч рублей. Победитель аукциона - предприниматель Вадим Бондарев - предложил сумму в 5 раз выше - 4,3 миллиона рублей.

Отметим, что состояние здания оставляет желать лучше - в нем нет коммуникаций, окон, крыши, дверей. Исторический памятник буквально зарос деревьями, как и земельный участок, на котором он находится. Внутри здания за годы скопились кучи различного мусора и отходов. Ранее в нем проживали бездомные.

Новый владелец здания будет обязан восстановить здание, считающееся объектом культурного наследия. На это у него есть 7 лет.