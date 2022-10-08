В омском минфине уточнили, откуда взялись деньги для выплат мобилизованным

Уже две недели омские мобилизованные проходят обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Откуда взялись деньги для выплат мобилизованным уточнили в региональном министерстве финансов. Разовая поддержка омичей в размере 100 тысяч рублей была заявлена губернатором Александром Бурковым, который ранее сказал, что средств нет.

По словам главы ведомства Вадима Чеченко, деньги есть, они были сформированы из бюджета текущего года и налоговых поступлений.

- В настоящий момент областным минфином сформирован пакет третьих изменений в бюджет текущего года, эти поправки уже одобрены кабмином, и на следующей неделе планируется представить их на рассмотрение профильному комитету Заксобрания. В режиме третьих изменений сформирован дополнительный ресурс с учётом положительного прогноза налоговой службы. Этот ресурс будет полностью распределён на дофинансирование тех расходных статей, которые уже сейчас есть в бюджете, в первую очередь это заработная плата, действующие меры соцподдержки, содержание учреждений и прочие наши первоочередные обязательства, — пояснил руководоитель.

Чеченко добавил, что источником финансирования является перераспределение средств из других расходных статей областного бюджета, по которым к концу года планируют сэкономить.