Спрос на медиков в Омской области вырос на 7%

Самые высокооплачиваемые врачи - стоматологи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские работодатели за последний год в 7 раз активнее начали искать сотрудников в сфере медицины. О росте спроса сообщают аналитики НН.ру.

Сегодня специалистам дефицитной профессии готовы предложить от 46 тысяч рублей. На эту сумму могут претендовать те, у кого стаж работы от года. К слову, для молодых специалистов отведено 42% предложений.

Еще 11% вакансий запасено для врачей с опытом от 3 до 6 лет, им готовы платить 94,7 тысячи рублей, и только 1% работодателей ищет специалиста с опытом от 6 лет. Совсем без опыта могут претендовать на 32,5 тысячи.

Отметим, что самым оплачиваемыми медицинским сотрудником является врач-стоматолог. Им предлагают от 100 тысяч рублей.