Омский врач-нарколог рассказала, как курение вредит репродуктивному здоровью

Фото: минздрав Омской области.

Капля никотина убивает не только лошадь, но и ощутимо вредит репродуктивной системе - как женской, так и мужской. О влиянии вредной привычки на репродуктивное здоровье рассказала Екатерина Стельмах, заведующая организационно-методического консультативного отделения, врач психиатр-нарколог организационно-методического консультативного отделения наркологического диспансера.

- Употребление никотинсодержащей продукции наносит вред не только здоровью будущих мам, но и конечно их малышам. Ведь набор яйцеклеток у девочки формируется еще во время ее внутриутробного развития и не обновляется в течение жизни, поэтому курение наносит вред не только репродуктивной системе женщины, но и репродуктивной системе её дочери при курении матери во время беременности, — отмечает врач.

Поэтому конечно лучше курить не начинать совсем, как мужчинам (у них есть свои многочисленные вредные последствия, в том числе влияющие и на репродуктивную систему), так и женщинам.

Если будущие родители ответственно относятся к вопросу планирования беременности, то отказаться от курения любой никотинсодержащей продукции необходимо как минимум за год до планируемой беременности.

Известно, что у курящих женщин затрудняется движение яйцеклетки по маточным трубам, снижаются шансы на приживление эмбриона, что может затруднить процесс наступления беременности.