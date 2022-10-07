В Омской области мобилизованные получат выплату в размере 100 тысяч рублей

Фото: телеграм-канал губернатора Омском области Александр Буркова

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков принял решение предоставить мобилизованным жителям региона единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

По проекту денежные средства будут перечислены на банковские карты омичей, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

- Не в моих правилах давать пустые обещания. Я не объявлял о размере выплаты до того времени, пока вместе с региональным кабмином мы точно не определились с источниками финансирования. Считаю недопустимым неравенство среди людей, которые в одном строю будут защищать интересы страны, - написал в своем телеграм-канале Бурков.

Он также добавил, что передал в Правительство РФ обращение о выделении Омской области дополнительного финансирования, чтобы уровнять размер выплаты с теми, что получают мобилизованные в других регионах.

Напомним, ранее губернатор Омской области заявил, что регион найдет механизмы для оказания матподдержки мобилизованным, учитывая и без того сложное положение местоного бюджета, а именно дефицит в 13 миллиардов рублей.