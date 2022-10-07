Официальным владельцем старого здания кадетского корпуса стала мэрия Омска

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Накануне стало известно, что официальным владельцем старого здания кадетского корпуса на улице Ленина стала мэрия Омска. Об этом сообщил «СуперОмск».

По информации из выписки Росреестра, историческое здание первой половины 19 века перешло в собственность городской администрации еще в конце сентября этого года.

Вероятно, что в ближайшее время будет проведена экспертиза, на основании которой можно будет сделать вывод о возможных вариантах его использования в будущем.

Как рассказали в минимущества Омской области, благодаря передаче здания в собственность мэрии появится возможность сохранить его исторический облик.

Напомним, еще в конце июня 2022 года стало известно, что здание кадетского корпуса в центре Омска было передано из федеральной в муниципальную собственность. Само учебное заведение переехало в современное здание, возведенное за несколько месяцев на Левобережье.