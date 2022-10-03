Омский мэр Шелест контролирует подготовку нового филиала детской школы искусств № 5

Накануне омский мэр Сергей Шелест посетил здание нового филиала детской школы искусств № 5. Здесь сейчас полным ходом идет ремонт и подготовка классов к будущим творческим занятиям. Дело в том, что весной 2022 года муниципалитет принял решение передать бывший офис администрации муниципальных рынков для организации занятий дополнительного образования. После начался ремонт.

- Просторные и светлые классы для репетиций, удобные кабинеты для индивидуальных занятий, помещения для художественных мастерских — бывший офис оказался удобным для размещения филиала ДШИ № 5, - отметил омский градоначальник.

За лето здесь был проведен первый этап ремонта, и совсем скоро в здании откроются кружки. Обучение по программам дополнительного образования начнется с 1 сентября 2023 года. Филиал школы сможет принять 300 детей: 200 начинающих художников, 40 воспитанников театрального отделения и 60 музыкального.

- Также здание послужит базой для размещения русского камерного оркестра «Лад». Коллектив уже переехал по новому адресу и приступил к репетициям. Кстати, многие музыканты являются преподавателями ДШИ № 5 и смогут в полной мере передать свой опыт юным омичам, - подытожил Сергей Николаевич.