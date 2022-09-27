1 миллион рублей получила Омская область на восстановление лесов

Леса Омской области страдают от вымочки, пожаров и насекомых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На восстановление лесов Омская область дополнительно получила 1 млн рублей. Об этом заявили в региональном управлении лесхозов.

- В ближайшее время в Главное управление лесного хозяйства поступает еще 1 млн рублей. Эти средства позволят частично компенсировать увеличение расходов лесхозов, понесенных ими при проведении работ по содействию естественному лесовосстановлению и агротехническому уходу за лесными культурами, — рассказала начальник отдела экономики и финансов ГУЛХ Светлана Стародубцева.

К слову, на эти цели из федерального бюджета в 2022 году регион получил 78,4 млн рублей, в том числе 28,5 млн рублей — на увеличение площади лесовосстановления. С начала года работы по воспроизводству лесов выполнены на площади 4,7 тыс. га.