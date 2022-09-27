В Омске водителей предупредили о гололеде и снижении видимости на дорогах

Фото: Госавтоинспекция по Омской области.

Накануне омская Госавтоинспекция предупредила водителей о гололеде и снижении видимости на дорогах из-за непогоды.

Омичей просят соблюдать правила дорожного движения, в том числе и скоростной режим, и быть аккуратными при совершении маневров. Кроме того, водителям настоятельно рекомендуют быть бдительными при проезде пешеходных переходов.

Госавтоинспекция также обращается к пешеходам. Ведомство рекомендует омичам использовать светоотражающие элементы на одежде. Передвигаться стоит исключительно по тротуарам и переходить дорогу в установленном для месте - по пешеходным переходам.

Напомним, сегодня в Омской области пройдут осадки в виде мокрого снега. По прогнозам синоптиков, вечером похолодает, из-за чего на дорогах возможно образование гололедицы и снизится видимость.