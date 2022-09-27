Около 50% сотрудников в омских компаниях замерзают на работе

Омичи греются как могут - кто надевает теплые вещи, кто пьет горячий чай Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне стали известны результаты исследования, которое провел сервис поиска вакансий «Зарплата.ру».

Согласно результатам около 45% опрошенных омичей замерзают на работе. Согреться жители региона пытаются разными способами - надевают теплые вещи (58%), пользуются обогревателями (36%), пьют горячий чай и кофе (6%)

Среди замерзающих преобладают работники сферы услуг, промышленной отрасли, строительства, общепита, складов и IT-сферы.

Также согласно данным исследования, отопление уже есть в 61% организаций. Еще в 62% руководство поддерживает оптимальную температуру. В других компаниях, по словам опрошенных, не хватает мощности отопительной системы, чтобы обогреть все помещения.

По результатам опроса в прошлом году, 34% заявили, что замерзают на работе.

Напомним, ранее «Зарплата.ру» выяснила, что больше всего омичи зарабатывают, работающие в IT-сфере