Около 50% сотрудников в омских компаниях замерзают на работе

Омичи греются как могут - кто надевает теплые вещи, кто пьет горячий чай
Фото: Андрей АБРАМОВ
Накануне стали известны результаты исследования, которое провел сервис поиска вакансий «Зарплата.ру».
Согласно результатам около 45% опрошенных омичей замерзают на работе. Согреться жители региона пытаются разными способами - надевают теплые вещи (58%), пользуются обогревателями (36%), пьют горячий чай и кофе (6%)
Среди замерзающих преобладают работники сферы услуг, промышленной отрасли, строительства, общепита, складов и IT-сферы.
Также согласно данным исследования, отопление уже есть в 61% организаций. Еще в 62% руководство поддерживает оптимальную температуру. В других компаниях, по словам опрошенных, не хватает мощности отопительной системы, чтобы обогреть все помещения.
По результатам опроса в прошлом году, 34% заявили, что замерзают на работе.
Напомним, ранее «Зарплата.ру» выяснила, что больше всего омичи зарабатывают, работающие в IT-сфере