Александра Буркова отвезли в полевой лагерь, где собрали омских мобилизованных

Мобилизованным разрешены встречи с семьями. Об этом сообщил губернатор. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вопрос обеспечения энергоресурсами полевого лагеря для мобилизованных омичей решается. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

- Сейчас решаются вопросы обеспечения электроэнергией всей площади палаточного городка — здесь будут проживать несколько тысяч человек. На очереди вопросы водоснабжения, с водоканалом решаем проблему оперативной подачи воды, - цитирует руководителя областное правительство.

Дело в том, что глава региона приехал проверить условия проживания, созданные для призывников. Как заявил Бурков, пока мужчины находятся на территории страны, их семьи могут встретиться со своими солдатами.

- Сразу хочу успокоить членов семей, чьи мужчины призваны: встречи и общение возможны. Также с завтрашнего дня в центре города Омска будет работать консультационный центр, можно будет позвонить по горячей линии и получить ответы на вопросы: как связаться, где посетить своего супруга или сына, - пояснил губернатор.