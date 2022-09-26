В Омске под колесами поезда погибли два мужчины за 3 дня

Следователи Восточного МСУТ СК России вынесут процессуальное решение по каждому конкретному случаю в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что за минувшие дни под колесами поезда погибли два жителя Омской области. Следователи Восточного МСУТ СК России проводят доследственные проверки.

Первый случай произошел 23 сентября. Тогда на перегоне «станция Карбышева I - станция Московка» грузовой поезд сбил молодого омича.

Уже 25 сентября на станции «Любинская» пассажирский поезд № 77 «Абакан-Пермь» переехал мужчину. Он скончался на месте.

Как установили следователи, во всех случаях причиной трагедий стал переход гражданами железнодорожных путей в состоянии алкогольного опьянения в неположенном месте перед приближающимся поездом.

По результатам проверок следователи Восточного МСУТ СК России вынесут процессуальное решение по каждому конкретному случаю.