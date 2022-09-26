В Омске на маршруты вышли 9 новых троллейбусов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне на маршруты вышли девять новых троллейбусов «Адмирал», которые доставили в Омск еще в августе. об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в ведомстве, новый подвижной состав получил гаражные номера с 400 по 408. Эти троллейбусы будут работать на магистральных маршрутах - №3, №4, №15 и №67. На них уже нанесли новое брендирование, посвященно 200-летию Омской области.

- Троллейбусы прошли обкатку и первичное техническое обслуживание. Данная модель электрического транспорта уже хорошо знакома техническому персоналу троллейбусного депо, поэтому никаких проблем с вводом в эксплуатацию не возникло. Экипажи для работы сформированы. Право управления новыми троллейбусами мы доверили как опытным водителям с многолетним стажем работы, так и молодым водителям, которые полтора-два года назад успешно прошли у нас курс обучения и уже успели зарекомендовать себя как профессиональные специалисты, - сообщил начальник филиала «Троллейбусное депо» МП «Электрический транспорт» Василий Мелищук.

Напомним, эти девять троллейбусов были приобретены на средства, выделенные в 2021 году в рамках инфраструктурного кредита. На них в ближайшее время будет построено свыше 10 километров контактной сети и реконструировано троллейбусное депо на Левобережье, а также будет закуплено около 30 троллейбусов.