Жительницы Омска получили год условно за организацию незаконной миграции

Полученные незаконным путем сертификаты о прохождении экзаменов граждане соседних стран использовали для получения разрешений на работу, временное проживание и гражданства РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Кировский районный суд вынес приговор двум жительницам Омска, которые причастны к организации незаконной миграции. Они получили год условно. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Согласно материалам дела, в 2021 году две омички незаконно принимали у мигрантов экзамены на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации. Часть иностранцев, которым они помогали, даже не знали русского.

Как установили силовики, учебное заведение, сертификаты которого женщины выдавали мигрантам, расположено в Московской области. За фиктивный прием одного экзамена подсудимые получали в среднем по 5 тысяч рублей.

Полученные незаконным путем сертификаты о прохождении экзаменов иностранцы использовали для получения разрешений на работу, временное проживание и гражданства РФ.

Связи с эти на предприимчивых женщин следственные подразделение УФСБ России по Омской области завело уголовное по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».

Женщинам суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.